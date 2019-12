Maiori. Un cuore da un albero senza vita, l’emoticon naturale per le “vittime delle motoseghe”

Maiori , Costiera amalfitana . Un cuore da un albero senza vita, l’emoticon naturale per le “vittime delle motoseghe”. Maiori simbolo dello scempio della “deforestazione urbana” , come la chiama Gioacchino De Martino responsabile WWF in Costa d’ Amalfi . Quando un simbolo vale più di mille parole e la foto, ed il post, della giornalista Maria Rosaria Sannino, vale più di mille parole e denunce cadute nel vuoto.

Un ❤️cuore nato da un albero senza più vita. Una mano che ha donato nuova linfa scavando nel suo tronco.

Un ‘emoticon’ che sembra esprimere, questa volta, un sentimento di riconoscenza per tutte le ’vittime delle motoseghe”.

Un vetusto che ha rappresentato per tanti anni, un amico silenzioso ma presente, lungo quel lungomare dai passaggi lenti, a volte chiassosi, a volte pensierosi e solitari.

Con i suoi rami ha regalato ossigeno, ombra, energia. E chissà se avrà ricevuto anche abbracci.

Stamattina mi è apparso così, alla fermata dell’autobus: come una ‘poesia’ a tutti quei monumenti arborei sacrificati con troppa leggerezza.

Ora regala la suggestione della ‘memoria’ di ciò che fu un tempo.

E non solo la tristezza di un fusto mutilato e dimenticato.