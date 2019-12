Maiori, Tutta n’ata storia: passerelle e proclami del sindaco vuote autocelebrazioni

La situazione in Costiera Amalfitana non è sicuramente delle migliori in questo momento, con la frana di Capo d’Orso che rappresenta una questione molto seria da affrontare, visto che ad oggi si prevedono tempi lunghi per la riapertura della Statale e sono tante le incertezze che si prospettano soprattutto per quanto concerne la viabilità e la mobilità pubblica. A gettare benzina sul fuoco arriva il post del contenitore politico social “Tutta n’ata storia”, che attacca con un post il primo cittadino di Maiori, Antonio Capone.

“Il Sindaco di Maiori continua le sue passerelle e i suoi proclami sembrano sempre più vuote auto celebrazioni senza motivo. Vogliamo ricordare che la frana che si è verificata venerdì scorso, è avvenuta nel territorio di Maiori, a pochi metri dalla zona interessata alla messa in sicurezza qualche mese fa. Chissà se il sindaco, che è stato pochi giorni fa a Bruxelles, ha posto all’attenzione degli organi europei la problematica. Secondo voci di corridoio invece, ha fatto solo da accompagnatore al sindaco di Vietri sul Mare, il quale poi gli ha concesso un selfie come premio!”

Un commento a vetriolo, che tira in ballo la “missione” di Antonio Capone a Bruxelles con il collega Giovanni De Simone, che si sono recati nelle sedi europee per lavorare sul reperimento di fondi comunitari, da destinare ai rispettivi comuni.