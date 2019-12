Maiori, questa sera processione e messa con padre Beniamino Depalma

Si terrà questa sera, alle ore 18, presso la Collegiata di Maiori il Solenne Pontificale presieduto da S. E. Rev.ma Mons. Beniamino Depalma, Arcivescovo – Vescovo Emerito di Nola (NA), già Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni. Dopo la messa, via alla processione con la Statua lignea di S. Maria a Mare sul Sagrato della Chiesa, accolta dal suono festoso delle campane, da uno scenografico spettacolo di fuochi pirotecnici e dalla musica delle Zampogne.

Al rientro in Chiesa, l’atto di affidamento della Città di Maiori alla Madonna e la reposizione della Statua sul trono con la quale si chiuderà ufficialmente l’Anno Straordinario, che ha visto svolgersi molteplici iniziative in onore dell’amata Patrona della cittadina costiera.

Beniamino Depalma èattualmente membro della Commissione episcopale per la Liturgia. Dal 2012 è gran priore dell’Ordine militare del Santissimo Salvatore di Santa Brigida di Svezia, succedendo all’arcivescovo Bruno Schettino, scomparso prematuramente; è inoltre gran priore per l’Italia meridionale tirrenica e grand’ufficiale dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e cappellano capo del Gran priorato di Napoli e Sicilia del sovrano militare ordine di Malta. L’11 novembre 2016 papa Francesco accoglie la sua rinuncia all’episcopato di Nola per raggiunti limiti di età. Gli succede Francesco Marino e rimane amministratore apostolico fino all’insediamento del nuovo vescovo che avviene domenica 15 gennaio 2017.