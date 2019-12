Maiori. Piano traffico sulla Statale Amalfitana: giovedì incontro in prefettura

Maiori. Piano traffico sulla Statale Amalfitana: giovedì finalmente l’incontro in prefettura per tentare di risolvere un problema che da sempre attanaglia la Costiera Amalfitana.

Si torna in Prefettura per trovare un compromesso sulla viabilità in Costiera Amalfitana. E’ previsto per il 12 dicembre un nuovo incontro alla presenza di amministratori locali, forze dell’ordine e Anas, in merito alle eventuali alternative alla discussa ordinanza anti-traffico, che entrerà in vigore nel mese di aprile, quindi con la stagione turistica alle porte, giudici permettendo. Il provvedimento è difatti al centro di un ricorso al Tar, essendo stato impugnato da un gruppo di operatori che ritengono possa disincentivare l’afflusso di turisti nella Divina, specie tramite i bus, la cui circolazione è penalizzata dall’introduzione di divieti e targhe alterne. Altri esponenti del settore, di parere opposto, si sono invece costituiti in giudizio per mantenere in vigore l’ordinanza.