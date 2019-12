Maiori. Lo spettacolo di Maurizio Casagrande “E la musica mi gira intorno”

Alle 20.30 di questa sera, 29 dicembre, al porto turistico di Maiori si terrà lo spettacolo di Maurizio Casagrande “E la Musica mi gira intorno”. Si tratta di uno show musicale, nel quale il comico canterà e suonerà, attraversando gli ultimi cinquant’anni di musica, sia italiana che internazionale. Del resto, lui è il primo a definirsi “attore per caso”, nascendo inizialmente come musicista. “Un uomo senza passato è un uomo che non ha futuro”, afferma, e questo è proprio il punto di partenza per ricostruire la sua storia attraverso la musica, attraverso un “finto concerto”.