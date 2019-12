Maiori, l’Alberghiero Pantaleone Comite incontra i giovani: sabato Open Day

L’Istituto Alberghiero Pantaleone Comite di Maiori incontrerà i giovani e le loro famiglie sabato prossimo, 14 dicembre, dalle ore 15,30 alle ore 19 per l’Open day di rito. Come ogni anno, l’istituto, che è un punto fermo per l’istruzione del settore in Costiera Amalfitana, presenterà la propria offerta formativa ai ragazzi interessati.

Secondo i dati Eduscopio 2019 l’Istituto sopracitato risulta tra le migliori scuole in Campania in base all’indice di occupazione. Un grande successo per la scuola di Maiori che, come detto, è un fiore all’occhiello della città della costiera amalfitana per quanto riguarda l’istruzione.

L’indice di occupazione si attesta al 59,85% con una percentuale di coerenza tra studi fatti e lavoro trovato del 60,94%. Un istituto che rappresenta un simbolo per la buona scuola e per la formazione dei giovani, preparandoli al mondo del lavoro in un periodo di grande crisi. E lo fa valorizzando le risorse del proprio territorio dando la possibilità ai ragazzi di non doversi un domani allontanare dalla propria terra per cercare un’occupazione.

Come ogni anno, gli studenti possono scegliere tra vari settori dell’offerta formativa: l’Enogastronomia Alberghiera, il Settore Tecnologico e Economico. Le iscrizioni dovranno essere presentate a partire dal 7 fino al 31 gennaio 2020, esclusivamente on-line. Chi ne avesse necessità potrà, però, avvalersi di un supporto per la presentazione della domanda, messo a disposizione della scuola stessa.