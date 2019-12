Maiori con la frana, un disastro le feste di Natale per mezza Costiera amalfitana . Ora soffrono pendolari e studenti, ma per questo periodo natalizio soffrirà mezza Costiera amalfitana , il turismo ed il commercio natalizio a pezzi con una fine del 2019 da dimenticare . Spezzata in due da una frana spaventosa. La Costiera Amalfitana torna a pagare, da quasi una settimana, lo scotto di essere un territorio fragile, proprio alla vigilia delle feste natalizie durante le quali diventa maggiormente meta affollata da visitatori e turisti. Un lembo di terra dove il dissesto idrogeologico sta superando i limiti di guardia. E così, alla bellezza decantata persino in prose e metriche, si contrappone quella condizione di luogo impossibile determinata dagli atavici disagi: dal traffico veicolare, che per sei mesi l’anno tiene in ostaggio i residenti, agli ormai continui eventi franosi. E l’ennesimo crollo di roccia, che solo per miracolo non ha fatto vittime, si è verificato alle porte di Maiori. Venerdì pomeriggio. Nel bel mezzo di quella tempesta di vento e pioggia che investì la provincia di Salerno. E da un cocuzzolo della montagna, a cinquecento metri di altezza, è venuto giù l’impossibile. Oltre 150 metri cubi di materiale scivolati a valle attraverso un impluvio e che hanno finito per spezzare in due la statale 163 rimasta bloccata per la presenza di macigni, detriti e tronchi d’albero sulla sede stradale. Tutti recisi dalla furia della valanga di roccia. Una situazione drammatica, quella verificata a monte dai tecnici della ditta Genea, a cui il Genio Civile ha affidato il compito di bonificare la montagna e mitigarne il rischio.

L’AREA INTERDETTA

L’area è quella a ridosso del restringimento di carreggiata istituito in seguito all’incendio del 9 agosto scorso e dove si procede a sensi alternati. Un rogo che è tra le cause di quest’ennesima frana. Il destino ha voluto che nel tardo pomeriggio di una settimana fa non si trovassero a passare né auto, né bus. La strada era sgombera e il traffico incolonnato ai semafori che in quel momento, miracolosamente, segnavano il rosso. Da venerdì scorso la Costiera Amalfitana è nuovamente spezzata in due e le uniche arterie che garantiscono i collegamenti con Salerno e Napoli sono l’Agerolina (su cui da domani non saranno più dirottati i bus della Sita) e la provinciale per il Valico di Chiunzi le cui condizioni del manto stradale versano però in condizioni pietose.

La frana, mai vista di dimensioni del genere almeno negli ultimi cinquant’anni, ha letteralmente messo in ginocchio un territorio, causando problemi seri ai pendolari ed all’utenza del servizio pubblico. E per fronteggiare l’emergenza saranno intensificate le corse dei pullman Sita e istituiti nuovi collegamenti via mare. La decisione è stata assunta ieri mattina a Salerno nel corso di un incontro presieduto dal prefetto Francesco Russo.

LE MISURE

Al tavolo tecnico hanno preso parte la Provincia di Salerno, i sindaci della Costiera e del comune di Corbara, i rappresentanti della Sita Sud e Travelmar. Gli enti, d’intesa, hanno stabilito che le strade alternative dovranno essere dedicate al trasporto pubblico delle persone, mentre, per il trasporto di merci le aziende dovranno munirsi di mezzi di piccole dimensioni più compatibili con la situazione di dissesto stradale delle arterie alternative. I comuni di Maiori, Tramonti e Corbara, insieme alla Provincia, hanno sottoscritto un accordo per controllare le arterie alternative e fare in modo che vengano rispettati i limiti di circolazione.

La Sita, che si occupa del trasporto pubblico, potenzierà già da oggi le corse che passeranno attraverso il percorso alternativo del Valico di Chiunzi. Ma sarà intensificata anche la tratta Salerno-Cetara, in modo da consentire l’interscambio via mare tra Cetara e Maiori e la successiva corsa da Maiori ad Amalfi, sia nei giorni feriali che nei festivi. La Travelmar, infatti, istituirà servizi straordinari di collegamento marittimo tra i porti di Maiori e Cetara, in coincidenza con le corse del servizio pubblico della Sita. La società si è resa disponibile anche ad anticipare a gennaio alcuni collegamenti marittimi, qualora l’emergenza dovesse protrarsi nel tempo. Intanto l’Anas ha comunicato che sono stati ufficialmente aperti i tratti di statale interdetti a Positano (zona Laurito) e Cetara dove è stata completata al bonifica di una parete rocciosa.

Mario Amodio, Il Mattino