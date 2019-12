Maiori, incontro per la nascita del Distretto Agroalimentare di Qualità del Limone Costa d’Amalfi IGP – ESCLUSIVA

Si è tenuto quest’oggi alle ore 17, presso l’Aula Consiliare del Comune di Maiori, il primo incontro pubblico che ha difatti decretato ufficialmente la nascita del Distretto Agroalimentare di Qualità del Limone Costa d’Amalfi IGP.

E’ stato il presidente del Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi I.G.P. Angelo Amato a convocare i soci per l’incontro divulgativo organizzato con il Servizio Fitosanitario della Regione Campania. L’iniziativa ha visto coinvolti gli imprenditori del posto, le aziende di confezionamento e tanti altri soggetti.

L’obiettivo comune, come già detto in passato, è quello di valorizzare ulteriormente questo prodotto unico, rendendo protagoniste piccole e medie imprese. Lo sviluppo locale del territorio è il fine della legge Regionale numero 20 del 2019: i Distretti Agroalimentari consentiranno ai territori di programmare un’azione più efficace nel comparto agroalimentare, tentando di promuovere una rete di soggetti privati e pubblici che opereranno in simbiosi, per mettere in atto azioni più incisive sull’economia locale in previsione della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali per lo sviluppo rurale.

Noi eravamo sul posto e abbiamo documentato il tutto.

Foto e video di Valeria Civale