Maiori - II Concerto di Natale dei Pueri Cantores \"Cantate Domino\": Joy the world!

A Prologo delle Festività Natalizie di quest’anno, si svolgerà a Maiori, Domenica 22 dicembre, nell’intima e raccolta Chiesa del Carmine, “Joy to the world” il secondo Concerto di Natale del Coro Pueri Cantores “Cantate Domino”. Pensato come intenso momento di riflessione in preparazione alla celebrazione del Natale del Signore, vedrà i piccoli cantori della città tracciare un ideale percorso nella cultura Europea attraverso l’esecuzione dei brani più significativi della nostra tradizione, sia popolare che d’autore. A questo incedere diastratico si alternerà, in una sorta contrappunto, un percorso diacronico attraverso le pagine più belle della poesia e della prosa legata al Natale europeo dal XVI sec. ad oggi. Il Coro sarà accompagnato in entrambe le serate da un Ensemble strumentale che vedrà al pianoforte e all’organo lo stesso direttore, alla chitarra Roberto Pisani, al clarinetto Paolo D’Amato, Dario Ferrigno e Mariagrazia Proto e Salvatore Ruocco al Mandolino. L’evento, con il Patrocinio della Comunità Ecclesiale di Maiori nelle persone dei Parroci, don Vincenzo Taiani e don Nicola Mammato, sarà in collaborazione con l’Arciconfraternita di S. Maria del Carmine nella persona del Priore, Dott. Bonaventura Landi, da anni impegnato nella cura dell’omonima Chiesa confraternale sita in P.zza Mons. Nicola Milo (già Piazzale Campo) alle spalle della Chiesa Collegiata. L’evento si replicherà domenica 5 gennaio nell’accogliente atmosfera della Chiesa Parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita nell’omonima frazione della città. In entrambe le serate sarà possibile aderire ad una Raccolta fondi in favore dell’Associazione “La Casa de Los Ninos” di Cochabamba in Bolivia dove vive ed opera il nostro conterraneo Gianluca Scannapieco. I concerti si concluderanno con un dolce momento conviviale con una degustazione di zeppole e cioccolata calda. Il Coro Pueri Cantores ‘Cantate Domino’ nasce a Maiori nell’ottobre del 2017. L’iniziativa, fortemente voluta dai Parroci, vuole essere il punto di incontro e di crescita di più sensibilità presenti sul territorio cittadino che intendono vivere l’arte alla luce della Fede e fare, al contempo, esperienza di comunità attraverso il dono della Musica. Il coro assicura l’animazione delle principali celebrazioni dell’Anno Liturgico della Comunità Ecclesiale di Maiori e promuove l’organizzazione di concerti e momenti di meditazione in musica, nonché momenti di formazione di vario genere, anche in collaborazione con gli altri gruppi e associazioni operanti nell’ambito civile ed ecclesiale del territorio. Il carattere interparrocchiale della formazione corale, che vede la partecipazione dei piccoli provenienti dal centro come dai villaggi, è chiara espressione del forte voler essere strumento di unità per tutte le parrocchie della Città di Maiori. Vi aspettiamo per vivere insieme un momento di riflessione e serena condivisione!