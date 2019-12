Maiori, franano diverse grosse pietre: interrotto tratto di Statale Amalfitana zona Capo D’orso

Ancora una frana in Costiera Amalfitana. Giunge notizia, fresca di pochissimi minuti, della caduta di alcune grosse pietre a Maiori, direzione Salerno, poco dopo il cimitero. La frana è avvenuta proprio alle spalle del semaforo mobile posto lì per i lavori.

Poiché il fatto è accaduto pochissimo tempo fa, si starà attivando ancora la “macchina” per la messa in sicurezza: pare che sia stato interrotto il tratto di Statale Amalfitana in questione, ci troviamo in zona Capo D’Orso.

Si prospettano altre chiusure e altri disagi, quindi.

Vi terremo aggiornati.