Maiori frana grave. Gagliano “Attivate le vie del mare da Amalfi per Salerno e un tavolo istituzionale”

Maiori. Costiera amalfitana spaccata a metà dalla frana a Capo d’Oro per raggiungere Cetara bisogna far il giro per Agerola, una situazione assurda per pendolari e studenti che devono frequentare Salerno. Da Praiano a Positanonews sono giunte varie richieste di attivare le vie del mare Penso che questa volta la frana in Costiera, sia veramente seria ed i tempi per gli interventi saranno di certo lunghi, molto lunghi. Ed allora subito un tavolo istituzionale per valutare alternative immediate. Una ipotesi propositiva, senza volermi ergere a chi risolve il problema ? Bene. Un servizio di almeno 4 corse al giorno con una società ben organizzata, che faccia la linea o Salerno /Maiori o Salerno/Amalfi e ritorno, e da là un coerente orari di Pullmann della Sita che collega Maiori o Amalfi con Positano. Ma bisogna fare in fretta, in Costiera si hanno gli stessi diritti dell’intera Campania. Regione e Provincia, in uno con i Sindaci della Costiera si attivassero e da subito, magari coordinati dal Signor Prefetto. Credetemi, è solo una questione di volontà, la soluzione c’è . I cittadini della Costiera attendono fiduciosi.