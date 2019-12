Un’altra frana a Maiori, alle spalle di un palazzo adiacente la chiesa di San Francesco, ha travolto il giardino dei preti: il terreno è franato dai terrazzamenti sul Sentiero dei Limoni. Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente evacuato il locale, parte del Convento di San Francesco e transennato l’accesso al cortile. Si sta al momento valutando l’entità dei danni, e le persone non potranno rientrare in casa fin quando non sarà accertata la sicurezza. Sul luogo è presente anche il personale del Comune di Maiori, e si attendono i tecnici del Genio Civile.