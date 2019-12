Maiori, cede il cancello all’ingresso della scuola. Fiorillo: “Solo la buona sorte ha evitato la tragedia”

A Maiori nella giornata di ieri è ceduto il cancello all’ingresso del plesso scolastico di via Capitolo. “E ieri, intorno alle 13.30 – scrive su Facebook il consigliere Valentino Fiorillo – , anche il grande cancello di ingresso alla scuola è venuto giù per il cedimento del fermo di fine corsa probabilmente per le forti sollecitazioni dell’ultimo periodo (lavori, sovraffollamento, ecc.). In fretta e furia si è provveduto a risollevarlo. Anche stavolta, solo la buona sorte ha evitato una tragedia. Anche questo era “tutt a post”?”

L’ennesimo caso all’edifico dell’Istituto Comprensivo Rossellini, che ha ingenerato preoccupazioni tra i genitori dei ragazzi. Secondo quanto si apprende dai commenti al post di Fiorillo, un furgone del servizio mensa che serve la scuola, avrebbe urtato il cancello, che ha rischiato di abbattersi a terra dopo il sollevamento dal binario di scorrimento. Fortunatamente nessuno si è fatto male ed il fermo di fine corsa è stato poi ripristinato.