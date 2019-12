Maiori. Alfonso Arpino, morto dopo un’odissea per i soccorsi difficoltosi per le frane in Costiera amalfitana. Nessun morto diretto per le frane avvenute a Ravello, Maiori, Cetara, Amalfi, Positano, ed è un vero e proprio miracolo se si vede l’entità e la rilevanza delle frane seguite in diretta da Positanonews . Non sappiamo se Alfonso Arpino , in codice rosso, come abbiamo scritto su Positanonews, sia morto per l’odissea per i soccorsi. Dal Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello dovevano portarlo in elicottero, ma non è stato possibile a Maiori, per una frana al semaforo, a Conca dei Marini, per le condizioni meteo, quindi si è optato per il Valico di Chiunzi, non vogliamo contare quante ore ci siano volute, ma con il codice rosso la vita è spesso questione di minuti. Lo sfogo sui social del dottor Enrico Scola che ha giustamente segnalato anche la mancanza di un secondo autista per le ambulanze del 118 medicalizzate, per cui tutta la Divina rimarrebbe scoperta anche tre o quattro ore, in caso di un intervento, non è bastato. Non sappiamo molto di Alfonso Arpino, 62 anni, una vita impegnata nel Partito Comunista, nelle battaglie per il sociale, e questo gli fa grande onore, ma sicuramente questa morte se non può essere qualificata per morte per frane o per disorganizzazione dei soccorsi e per mancanza di un ospedale vero , ci deve far riflettere, altrimenti ci devono spiegare perchè è necessario andare sempre a Salerno o Cava de’ Tirreni, o per mancanza di una struttura autonoma, come sarebbe stata a Pogerola, lo scandalo che tutti hanno dimenticato. Dalla Regione Campania dimenticano che la Costiera, specie in inverno, è come e peggio di un’isola in balia delle onde della burocrazia e delle istituzioni deficienti e colpevoli di ignavia.