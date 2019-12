L’ultimo tuffo in mare da Meta ad Amalfi per salutare il 2019.

Una temperatura davvero insolita per potersi tuffare in mare, ma a quanto pare ciò non intimorisce i cittadini in spiaggia a Conca dei Marini.

L’importanza simbolica di questo gesto sta nel lasciarsi alle spalle il 2019 con tutte le sue gioie e dolori che ci ha regalato, per poter accogliere un anno nuovo augurandoci che questo 2020 sia prolifico e sereno.