L’ultimo post di Marta Naddei per Ibra

L’annuncio ufficiale è stato dato soltanto poche ore fa, eppure sono milioni e milioni le persone euforiche per la notizia, appassionati di calcio e non: Zlatan Ibrahimovic torna in Italia, precisamente a Milano. Torna a vestire i colori del Milan, il rosso ed il nero. L’entusiasmo aveva colpito anche Marta Taddei, collega presso il quotidiano Cronache, che ci ha lasciati purtroppo stanotte in seguito ad un incidente stradale, le cui cause non sono ancora accertate. Il suo ultimo post su Instagram, infatti, è dedicato proprio al calciatore svedese: la foto dell’attaccante è accompagnata dalla descrizione “Bentornato, Dio”.