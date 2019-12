I libri consigliati da Positanonews per iniziare al meglio il 2020, con un pizzico di ironia…

Positanonews vi consiglia due libri per il 2020. Non vogliamo andare su testi impegnativi ma desideriamo giocare un po’ con voi proponendovi due letture che dal titolo potrebbero far storcere il naso a qualcuno prestandosi a facile battute ma, come nella vita, bisogna andare oltre la copertina per scoprire il contenuto. Entrambi i libri, infatti, mirano – attraverso anche un po’ di sana ironia – a migliorare la nostra vita ed il nostro rapporto con gli altri in un mondo i cui ritmi rendono sempre più difficile ritagliarsi un proprio spazio di benessere. Il primo libro è di Sarah Knight ed il titolo lascia intendere tutto: “Il magico potere di sbattersene il ca**o”. E’ la lettura ideale se siete sempre sotto stress, pronti a farvi in quattro per gli altri mentre non trovate mai il tempo di pensare un po’ a voi stessi. Si tratta di una sorta di manuale irriverente ed ironico che vi aiuta a recuperare un po’ di sano egoismo a discapito del benessere delle persone che vi circondano, senza per questo sentirvi in colpa. L’autrice illustra il semplice ed efficace Metodo NotSorry per il riordino mentale che vi aiuterà a dedicare più tempo a voi stessi, al vostro stare bene invece di pensare sempre ad accontentare gli altri, dalla famiglia al lavoro passando per le amicizie. Una volta che avrete cominciato a mettere in atto il Metodo NotSorry per il riordino mentale non avrete più né voglia né bisogno di sbattervi senza motivo. Un libro dedicato a tutti coloro che si lasciano sopraffare dal lavoro e dalle incombenze quotidiane dimenticando il piacere di dedicare del tempo alle persone ed alle cose che li rendono veramente felici.

Il secondo libro, invece, è della scrittrice Bärbel Mechler e si intitola: “Circondati da psicopatici”. Per psicopatici l’autrice intende tutte quelle persone in grado di manipolare e sfruttare gli altri ogni giorno, sono coloro che non tengono affatto in considerazione il punto di vista altrui ma tendono a dominare il più debole rendendolo impotente e incapace di difendersi. Anche se non ce ne rendiamo conto siamo circondati da psicopatici ed attraverso la lettura di questo libro impareremo a riconoscerli ed a gestire il rapporto con loro vivendo in modo più sereno e libero.

Insomma, due letture divertenti ed utili che potranno farvi cominciare al meglio il nuovo anno. Perché va ricordato che non bisogna mai prendersi troppo sul serio…

Ringraziamo il nostro amico e collaboratore Luigi De Rosa, presso la cui libreria “L’Indice” a Piano di Sorrento potrete trovare i due libri proposti e tantissimi altri titoli per un anno all’insegna della lettura.