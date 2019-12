Levante a Sorrento , entusiasmo al Tasso nell’ambito dell’edizione invernale del festival “Sorrento Incontra”. Anche se è mancato l’incontro con la città, che doveva essere il leit motiv della rassegna dal bel nome “Sorrento incontra”, magari la prossima volta si fa una conferenza o incontro con la cittadinanza che non vi è stato. Nessuna intervista concessa, nessun “incontro” con la città ed i cittadini, ma un bel concerto.

La cantautrice e scrittrice di origini siciliane è stata la protagonista di una serata, fatta di musica e parole,

Dall’esordio esplosivo con il singolo Alfonso (2013), che ha scalato le classifiche ottenendo la certificazione oro, Levante non si è più fermata: i suoi primi due album Manuale Distruzione (2014) e Abbi Cura Di Te (2015) le hanno fatto conquistare i cuori di un pubblico crescente.

Il 2017 è l’anno della consacrazione: l’esordio come scrittrice porta direttamente in classifica il suo primo romanzo “Se Non Ti Vedo Non Esisti” (Rizzoli Libri). In aprile pubblica il suo terzo album “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti” (INRI/Carosello) acclamato da critica e pubblico e subito in cima alle classifiche di vendita, ottenendo la certificazione di disco d’oro. In maggio 2017 accetta di ricoprire il ruolo di giudice a XFactor 11, tv show di punta su Sky Uno. Lo scorso anno vede, oltre al successo della sua prima collaborazione internazionale (il brano “Stay Open” featuring Diplo e Mø), un nuovo romanzo, intitolato “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” (Rizzoli) e il suo quarto album “Magmamemoria” (Warner Music Italy) da cui vengono estratti i singoli “Andrà Tutto Bene”, “Lo Stretto Necessario” con Carmen Consoli e “Bravi Tutti Voi”.

Sorrento Incontra è una rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica del regista e coreografo Mvula Sungani, promossa dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e Federalberghi, ed organizzata da Arealive e CRDL.

“Fino ai vent’anni ero sempre molto casa/scuola/casa/scuola, chitarra, concerto… – ha dichiarato – Le discoteche le avrò viste due volte in vita mia, a scuola mi chiamavano Levi la strana, l’alternativa, sono diventata rappresentante d’istituto, ma non è che mi divertivo con le amiche… Qualche anno fa mi sono stupita, perché qualcuno mi chiese, “non ti trovi un po’ in difficoltà in questo mondo di maschilisti?”, e io pensai, “Mah!, stiamo esagerando”. Ero una stupida, ce n’è fin troppo, di maschilismo, anche da parte delle donne. Prendi una copertina come la mia, dove io sono una bambina in mutande e canottiera, ci sono copertine molto più volgari solo di faccia… e lo stesso ci sono donne che commentano, “ma c’era bisogno?” Sono così perché mi sono messa a nudo, ti sto parlando di solitudine, è una madonna spogliata quella, e queste stronze cresciute in famiglie sbagliate dicono “l’ha fatto per qualche like in più, per vendere qualche copia in più”. Cretina, non si vendono più i dischi. Ma io mi posso confrontare con questa gente?”