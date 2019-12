Lettere-Piano Pizzeria Lucia pari e patta. Finisce 2-2 la partita

Il Piano Pizzeria Lucia pareggia 2-2 a Lettere.

Partita equilibrata, in cui le squadre si sono divise la posta in palio. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio al 10′ minuto, mettendo subito in discesa il match.

I canarini non si perdono d’animo e cercano di reagire. Intorno alla mezz’ora arriva il gol dell’1-1 con il solito Marciano, bravo a depositare in rete al termine di una mischia.

Sul finale della prima frazione è ancora il Lettere ad andare in rete. Gol in presunto fuorigioco, ma per il direttore di gara è tutto regolare e manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

Nella ripresa la sfida prende un piega diversa. Il Lettere rinuncia alla fase offensiva e i gialloblù prendono il controllo della partita. Nonostante una netta predominanza territoriale, negli ultimi 15 metri manca il guizzo vincente. Al 70′ però Marciano viene atterrato in area e si procura calcio di rigore. Dagli 11 metri Beato trasforma con freddezza.

Il Piano, sulle ali dell’entusiasmo, cerca di vincere la partita, ma la resistenza casalinga ha la meglio. Finisce 2-2, un pareggio sostanzialmente giusto. I ragazzi di Maresca ce l’hanno messa tutta, ma la poca lucidità negli ultimi metri ha impedito di raccogliere l’intera posta in palio.