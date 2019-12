Le curosità di ‘Mamma ho allagato la casa’

In onda ieri sabato 21 dicembre, su Italia 1, alle ore 23.25’Mamma ho allagato la casa’, continua la saga che doveva inizialmente terminare con ‘Mamma ho preso il morbillo’. Vengono ripresi i personaggi della famiglia McAllister, ma il cast coinvolto non è quello originale. Si sperava che questa strategia facesse ottenere al film un maggiore successo rispetto al terzo, per il quale si è ritenuta proprio la mancanza dei soliti personaggi il problema principale. Ebbene così non è stato: il film ha riscosso ancor meno entusiasmo di quello precedente. In più, non è nemmmeno sbancato al cinema, ma è stato conosciuto negli Stati Uniti tramite il canale televisivo ABC.

La pellicola è diretta da ‘Rod Daniel’, riprende la saga di ‘Home Alone’, conosciuta in Italia come ‘Mamma ho perso l’aereo’ che si pensava terminata dopo il terzo capitolo, ‘Mamma ho preso il morbillo’. Il film è stato realizzato nel 2002 e vede nel cast Mike Weinberg nel ruolo di Kevin McCallister, French Stewart nella parte di Marvin “Marv” Merchants, Missi Pyle nel ruolo di Vera, Barbara Babcock nella parte di Molly Merchants, mentre Erick Avari è il Signor Prescott, Gideon Jacobs ha il ruolo di Buzz McCallister, Chelsea Russo ha la parte di Megan McCallister, Clare Carey è Kate McCallister, Jason Beghe interpreta Peter McCalliste, r Joanna Going è Natalie e Craig Geldenhuys è il Principe.

Di seguito la trama del film: “I genitori di Kevin hanno divorziato e il ragazzino, che vive con la madre, decide di trascorrere le vacanze con il padre, perché non vuole passarle assieme a suo fratello Buzz che lo sfotte costantemente, rendendogli la vita difficile. La casa di Natalie, la nuova donna del padre di Kevin, è una villa molto appariscente in cui Kevin inizialmente si trova molto bene, fino a quando non si trova a dover fare i conti con i banditi Marv Merchants e sua moglie Vera che vogliono svaligiare la lussuosa abitazione. Kevin riesce a bloccarli allagando la casa. Mentre cerca di chiamare il maggiordomo, il signor Prescott, i malviventi scappano e Peter McCallister torna a casa con queella che sarà la sua futura consorte, pensando che sia tutta opera del figlio e che in realtà si sia inventato tutta la parte dei ladri.”