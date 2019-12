Lazio strepitosa batte la Juve. Il Napoli ancora senza vittoria, ma Ancelotti è positivo . Sono sette partite senza vittoria e anche questa volta poteva esserci una sconfitta, visto lo svantaggio iniziale. La Juventus all’Olimpico subisce la prima sconfitta stagionale e non riesce a superare l’ Inter che aveva pareggiato. Battuta in rimonta dalla Lazio, che inanella la settima vittoria di fila. Al gol di Cristiano Ronaldo al 25’ replica prima dell’intervallo Luiz Felipe. Nella ripresa, i biancocelesti decollano. Milinkovic firma il sorpasso e Caicedo il tris finale, ma prima Immobile si vede respingere un rigore da Szczensy pure sulla ribattuta. E dopo 16 anni la Lazio torna a vincere in campionato all’Olimpico contro la Juventus.