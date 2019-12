La Tombola sbanca a Positano con Pako al Paradise . Questa sera di Natale nella perla della Costiera amalfitana ha sbancato la Tombola di Pasquale Cocorullo, in arte “Pako”. Nel locale di Elio Rispoli sulla Spiaggia Grande si sono recati in tanti per il nostro “Pako” che porta avanti una storica tradizione positanese. Ricordiamo le mitiche tombolate di fronte al camino de “La Zagara”, che l’indimenticato Michele De Lucia manteneva aperta, ma anche al “Bar Internazionale” alla Chiesa Nuova. Ora la tradizione sopravvive solo qui al Paradise col mitico Pako che dal “panariello” crea suspence ed emozioni . Questa sera di Natale è stata davvero straordinaria per successo, ci rivedremo nelle prossime serate. Complimenti!