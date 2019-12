La Polisportiva Vico Equense torna alla vittoria!

Trasferta meno agevole del previsto quella che ha visto impegnata la Polisportiva Vico Equense contro il fanalino di coda. Nella prima frazione di gioco i locali sembrano partire davvero bene e con grande aggressività soprattutto difensiva limitando così l’attacco vicano. A fine primo quarto la polisportiva è sotto 19-10.

Coach Orazzo striglia immediatamente i suoi che approcciano il secondo quarto in maniera decisamente diversa. Il ritmo difensivo aumenta concedendo solamente 4 punti nell’intero quarto agli avversari. Il break porta il risultato in perfetta parità all’intervallo lungo. È nella ripresa che, finalmente, si rivede la vera Polisportiva. Possesso dopo possesso si scala un divario che presto diventa incolmabile con coach Orazzo che attiva tutte le rotazioni mantenendo un ritmo sempre elevato. A fine partita il punteggio è di 58-41 per il Vico Equense.

Bada al sodo coach Orazzo: “Dovevamo vincere per poter riprendere il nostro cammino dopo due sconfitte consecutive brucianti e così è stato, ma non è stato facile anche perché loro a dispetto della classifica non giocano male, anzi soprattutto all’inizio ci hanno messo in seria difficoltà. In questo periodo siamo oltremodo tesi e nervosi e questo ci porta a non approcciare al meglio le gare. Siamo poco “cattivi” in difesa e poco “pazienti” in attacco!! Dobbiamo ritornare a giocare come inizio stagione e l’occasione migliore può essere la partita di domenica contro la fortissima Villaricca”.

Prossimo appuntamento domenica 22 dicembre alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Vico per il big match di giornata che vedrà la Polisportiva ospitare Villaricca, formazione attualmente ad una sola sconfitta e a pari punti con il Vico Equense! #TUTTIALPALAZZETTO