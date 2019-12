Per la notte di San Silvestro in Campania aumentano i fuochi illegali, l’ultimo arrivato è il pericolosissimo petardo “Quota 100”

Ogni anno le Forze dell’Ordine sequestrano grossi quantitativi di botti illegali e pericolosi destinati a finire nelle case degli italiani, in particolare nella città di Napoli e provincia che detiene un triste primato di morti e feriti a causa dell’esplosione di fuochi durante la notte dell’ultimo dell’anno. Ed ogni anno puntualmente arriva qualche novità sul “mercato” per ingolosire coloro che incautamente vogliono festeggiare l’ingresso del nuovo anno con un’esplosione che si faccia ricordare. Tra i più famosi ordigni ricordiamo quello che venne battezzato “il pallone di Maradona”. Ed anche per dare il benvenuto al 2020 arriva un vero e proprio ordigno, pericolosissimo e dalla grande potenza che potrebbe causare facilmente dei feriti. Il nome è quello della misura di pensione anticipata di cui tanto si è parlato, ovvero “Quota cento”. Si tratta di un petardo, ovviamente illegale e venduto clandestinamente, il cui potere viene definito dalle Forze dell’Ordine come devastante. E’ composto da un miscuglio micidiale di circa 800 grammi di materiali esplodenti. Ovviamente l’appello è quello di non acquistare il petardo né altri fuochi che non siano regolari. E’ importante inoltre allontanarsi nel momento in cui si vede qualcuno che sta per far esplodere un ordigno pericoloso. Fondamentale per la sicurezza anche il non raccogliere fuochi inesplosi e non tentare di riaccendere quelli che non hanno funzionato al primo tentativo ma avere sempre accanto a sé una bacinella colma d’acqua da versare in caso di pericolo.