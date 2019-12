La magia del Natale: V concerto del Jubilate Deo e Presepe vivente presso la parrocchia San Giorgio

TRENTOLA DUCENTA. Il Natale è alle porte e come ogni anno la parrocchia di Trentola Ducenta “San Giorgio Martire” ha organizzato eventi speciali per i fedeli.

Sabato e domenica, rispettivamente 21 e 22 dicembre, i ragazzi dell’ACR (Associazione Cattolica Ragazzi) della chiesa San Giorgio, in collaborazione con i bambini del catechismo, rappresenteranno la vera magia e tradizione natalizia con un bellissimo Presepe Vivente presso il cortile esterno della parrocchia e nella strada adiacente, in via Spinelli. I bambini dagli otto ai dieci anni indosseranno i costumi di ogni personaggio del presepe restituendo ai visitatori un’immagine verosimile della sacra famiglia. Oltre alla rappresentazione, ci sarà una degustazione di cibi tipici della nostra terra e soprattutto di pietanze umili come pane con l’olio e pasta e fagioli.

Se il “quadro” sacro del presepe sarà un’esperienza visiva molto suggestiva e pronta a commuovere i fedeli, anche il coro farà la sua parte. Il 26 dicembre presso la parrocchia di San Giorgio, alle ore 19, la corale polifonica parrocchiale “Jubilate Deo” presenterà il V concerto di Natale “Un canto di amore”, facendo un excursus musicale di tutti gli autori più importanti dal ‘600 fino ai giorni d’oggi. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria del soprano Raffaele di Caprio e all’organo il maestro Angelo Trancone. Un coro natalizio che scalderà i cuori dei credenti e che darà voce alle emozioni più intime del Natale.