La lega navale di Vico Equense ringrazia il camper della salute Cypraea

Ogni giorno in Italia si scoprono 1.000 nuovi casi di cancro. Negli ultimi anni, per fortuna, le percentuali di guarigioni sembrano essere migliorate: il 63% per le donne e il 55% per gli uomini.

Il merito è soprattutto una maggiore adesione alle campagne di screening, che consentono di individuare la malattia in uno stato iniziale, rendendo le terapie più efficaci.

IL 10 dicembre 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00 in piazza Giancarlo Siani per una prevenzione attiva e consapevole con ecografia senologica gratuita, modalità diagnostica non invasiva basata su ultrasuoni.

Possono effettuare le ecografie le donne che hanno superato i 45 anni perché dopo tale è necessaria la mammografia.

Un piccolo contributo da parte della LNI di Vico Equense.