La Costiera Amalfitana tra le migliori mete per il 2020 secondo Cosmopolitan

La Costiera Amalfitana è considerata dal magazine Cosmopolitan tra le migliori mete per le vacanze per il 2020. La nota rivista americana di moda, ritiene che il Sud Italia abbia i posti più belli da visitare nel Bel Paese, infatti insieme alla nostra Divina, l’altra località consigliata è Matera.

Gli altri viaggi proposti da Cosmopolitan, in giro per il mondo, che seguono le due località italiane, sono Bogota in Colombia, Galway in Irlanda, Dubrovnik in Croazia, Yosemite in California. Seguono poi nella speciale classifica Cadice, Los Cabos, New Orleans, Rabat, Costa Rica, Edimburgo, Guernsey, Kochi, Ithaca, La Paz, Cefalonia, Vancouver e Paphos.