Kazakistan, precipita un aereo con 100 persone a bordo

ALMATY – Un aereo della compagnia Bek Air con 100 persone a bordo, 95 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio è caduto vicino Almaty, una delle città più popolose del Kazakistan. Secondo i servizi di emergenza ci sarebbero dei sopravvissuti: i morti sono almeno 14 mentre 60 persone sono rimaste ferite di cui 17 in modo molto grave. Otto bambini hanno riportato delle fratture. Per l’aviazione civile kazaka “il velivolo ha perso altitudine durante la fase di decollo e si è schiantato su un muro di cinta” in una zona abitata. Secondo un testimone nella zona dell’incidente c’è una forte nebbia. L’aereo nello schianto si è spaccato in due nella parte posteriore, mentre la parte anteriore si è incastrata in una palazzina di due piani.