Juve Stabia – Venezia, vincere è d’obbligo!

La Juve Stabia, reduce dalla cena di Natale avvenuta nella splendida Villa D’Isernia nella serata di ieri ma soprattutto desiderosa di replicare la straordinaria partita del Bentegodi, ospiterà, sabato 21 alle ore 15, il Venezia. Vincere è d’obbligo per entrambe le squadre che attualmente si stanno giocando le ultime posizioni in classifica e che potrebbero iniziare ad intravedere la luce, solo in caso di risultati positivi. Se da un lato il team di Caserta, sempre più decimato da squalifiche ed infortuni, scenderà in campo affidandosi al buon momento di Forte, dall’altro il Venezia può contare su Sergiu Suciu che ben conosce l’ambiente stabiese dove ha giocato per 2 stagioni. “Vince chi segna”, dichiara quest’ultimo il quale è certo che l’unica strada che potrà condurre alla vittoria dovrà essere la costanza nella ricerca del gol!