JUVE STABIA FORTE DI RIGORE CONQUISTA TRE PUNTI PREZIOSI

Juve Stabia-Cosenza 1-0 di rigore

Un rigore di Forte allo scadere regala i 3 punti alla Juve Stabia che conquista preziosi punti salvezza contro un Cosenza che fino a quel momento era riuscito a imbrigliare la manovra dei padroni di casa. Il Cosenza attento e guardingo cerca di rintuzzare le offensive stabiesi per poter ottenere un pareggio utile in uno scontro diretto fondamentale per un futuro tranquillo in classifica.

Nel primo tempo i padroni di casa si rendono pericolosi dalle parti di Perina soltanto in due occasioni, entrambe su calcio piazzato. All’11’ un sinistro di Forte su punizione costringe il portiere calabrese in angolo, al 40′ Addae al volo di sinistro alza sulla traversa da sottomisura sugli sviluppi di una palla inattiva di Calò. Nella ripresa le due squadre si accontentano del pari senza creare opportunità degne di nota prima del fallo di mano di Capela, su tiro di Cisse, che ha mandato Forte sul dischetto per il gol decisivo.