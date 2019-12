Juve Stabia – Fabio Caserta: “scendiamo in campo contro il Venezia con cattiveria”.

Si infoltisce la lunga lista di infortunati nella squadra delle Vespe che, in vista della partita contro il Venezia, perde anche Salvatore Elia a causa di uno stiramento. Fabio Caserta che lo scorso venerdì ha festeggiato la sua 100° panchina con una straordinaria vittoria, si trova costretto a far fronte ad un’ennesima rivisitazione della difesa e a tante defezioni al centrocampo e in attacco . “Dobbiamo fare di necessità virtù, superare tutti insieme questo difficile momento perché nel gioco del calcio, purtroppo, si è soggetti agli infortuni. Dobbiamo dimenticare la partita precedente e scendere in campo domani con cattiveria, siamo una squadra costruita per salvarsi per cui abbiamo dei limiti che possiamo colmare solo col lavoro”, spiega il tecnico gialloblu che potrà, però, contare su 2 uniche certezze: Francesco Forte e Bright Addae.