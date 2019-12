Juve Stabia. Fabio Caserta: “abbiamo qualche problema di troppo ma non mi fascio la testa!”

“Abbiamo qualche problema di troppo a livello fisico, soprattutto nel reparto difensivo e vedremo domani, quindi, chi sarà disponibile per la gara!” Queste le parole del tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta, in vista della partita di domenica alle 15:00 contro il Frosinone. Quest’ultimo, reduce dalla eliminazione dalla Coppa Italia, nonostante una buona prestazione contro il Parma, andrà al Menti alla ricerca della prima vittoria stagionale in trasferta e della prima in assoluto nel campo delle Vespe. Intanto il ct dei padroni di casa, nell’elogiare le qualità degli avversari, “una squadra costruita per vincere”, invita i propri tifosi, però, a non essere catastrofici perché “qui si passa dalla esaltazione alla disperazione totale e qualcuno non ha ancora capito le difficoltà che ci sono partita dopo partita nel campionato di serie B”.