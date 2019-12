Boxing day allo “Zini” di Cremona tra i grigiorossi di casa e la Juve Stabia . Inizio aggressivo degli ospiti che dopo nemmeno 2’ di gioco sbloccano subito il match con il solito Forte: lo squalo riesce infatti a sfruttare l’ottimo assist di Canotto dopo una bella azione . Gli uomini di mister Caserta partono molto aggressivi infatti dopo 3’ vengono ammoniti Rossi e Addae per due falli di gioco molto duri . La Cremonese segna alla sua prima occasione con Ceravolo che di testa spizza un ottimo cross di Piccolo su cui probabilmente, Russo, l’estremo difensore delle vespe, poteva fare di più . La partita resta sempre vivace ma poche le occasioni degne di nota nel primo tempo che si chiude sul risultato di 1-1 . Nel secondo tempo diverse occasioni per i padroni di casa che trovano un grande Russo a negare la gioia del goal . Si affaccia dalla parte di Agazzi anche la Juve Stabia che spreca 2 occasioni limpide nel giro di pochi minuti . La prima con Bifulco che dopo essere da poco subentrato a Rossi si trova a tu per tu con Agazzi che è bravo, però, ad intercettare il pallone il tentativo di dribling del N 11 . La seconda chance capita sui piedi di Canotto che spreca a lato da pochi passi . La partita resta equilibrata e dopo 4’ di recupero il signor Robilotta , della sezione di Sala Consilina, decreta la fine della gara. La Cremonese non riesce ad ingranare e resta intubata nelle parti basse della classifica mentre un punto importante per la Juve Stabia che continua la striscia di risultati utili consecutivi . Circa 5000 spettatori di cui 200 gli ospiti che dovranno affrontare circa 700 km per tornare a casa.