Juve Stabia – Bifulco e Forte stendono i Veneti

Appena terminata 2 – 0 al Menti quella che doveva essere una partita salvezza da giocare con estrema difficoltà da parte degli uomini di mister Caserta. I lagunari che non vincono in trasferta dal 24 settembre scorso, si trovano ad affrontare una squadra che, seppur decimata dagli infortuni, con grinta e spirito di sacrificio trova il gol del vantaggio al primo minuto grazie ad uno straordinario tiro di Bifulco con assist di Vitiello! Dopo aver superato il trauma, gli arancioverdi si avvicinano più volte alla porta avversaria: prima con un tiro a giro di Di Mariano poi con un colpo di testa di Bocalon ed infine con un lancio di 30 metri di Aramu che mette a dura prova la retroguardia delle Vespe. Il secondo tempo inizia come è finito il primo, cioè con un Venezia all’attacco che cerca più volte il gol del pareggio: Di Mariano tira ma non centra la porta e Aramu si incarica di tirare un calcio piazzato che viene clamorosamente deviato dal compagno di squadra Bocalon! Ma al 62′ è un sinistro di Francesco Forte a stroncare le speranze del Venezia che sigla il gol del 2 – 0!