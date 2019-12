Incidente stradale a Salerno: morta giornalista salernitana

Purtroppo non ce l’ha fatta. Marta Naddei, collega presso il quotidiano Cronache della Sera, di 34 anni, questa notte ha avuto un terribile incidente stradale sul Lungomare Marconi a Salerno. La donna avrebbe perso il controllo del proprio scooter ed è caduta in maniera violenta sull’asfalto. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove purtroppo non è migliorata la situazione.