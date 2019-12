INCIDENTE TRA SCAFATI E BOSCOREALE: MUORE 24ENNE, GRAVE L’AMICO

Momento drammatico tra Scafati e Boscoreale: un ragazzo di 24 anni, a bordo della sua moto insieme ad un suo amico, è andato ad impattare contro un’auto in via Parrella, la strada che collega le due città.

Secondo quanto riporta Salerno Today, i due motociclisti a causa dello scontro sono finiti sull’asfalto. Il passeggero è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, mentre il 24enne non ce l’ha fatta.

L’uomo, che gestiva un’attività commerciale a pochi passi da Piazza Vittorio Veneto, lascia due figli.