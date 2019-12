Incidente per la Littizzetto, braccio e gamba ingessati

Luciana Littizzetto, augurando ai suoi fans un buono inizio di anno, ha rivelato sul suo profilo Instagram l’incidente che ha subito, senza spiegare le dinamiche. L’attrice torinese ha pubblicato una fotografia in cui la si vede seduta su un letto con un braccio e una gamba completamente avvolte da fasciature. In poche ore il post ha raccolto molti like e messaggi di affetto e auguri.