Immacolata da favola a Positano con la musica di Enzo Avitabile e i Bottari . Questa domenica 8 dicembre, a Positano in Costiera amalfitana è stata davvero ricca di eventi organizzati dal Comune di Positano amministrato dal sindaco De Lucia . Dal Babbo Natale e l’albero a Montepertuso la serata si è conclusa con il grande spettacolo della Black Tarantella di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico in piazza dei racconti con foto e video di Gabriella per Positanonews con la diretta del vice sindaco Francesco Fusco

Il noto cantautore di Napoli voce molta amata della Campania , che ama molto la costa d’ Amalfi, ha allietato tutti con il suo sound, frutto di una ricerca volta a creare un suono inedito, non solamente originale ma anche vitale ed essenziale, in una serata all’insegna del divertimento.

Vincitore di due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d’argento, un Globo d’oro e un Ciak d’oro, a cui si aggiunge, nel 2017, il prestigioso Premio Ubu, per la colonna sonora del Vangelo di Pippo Delbono