Immacolata col traffico in Penisola Sorrentina. File da Vico Equense a Meta e da Sant’Agnello a Sorrento. Una serata caotica come da previsioni in entrata e uscita dalla Penisola sorrentina, disagi già a Castellammare di Stabia, per l’autostrada Napoli – Salerno, ma i problemi maggiori per il traffico dalla galleria di Seiano verso Sorrento, in particolare per vedere le luminarie, poi ancora traffico , reso ancora più complicato per l’accensione dell’albero a Sant’Agnello, ma era comunque intenso, verso la Città del Tasso.