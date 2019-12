IC BOZZAOTRA : a Massa Lubrense il Natale è tradizione e solidarietà”

“E’ Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano”,ci ricorda , con disarmante semplicità, Madre Teresa di Calcutta. E’ con questo spirito che La Dirigente Scolastico, prof.ssa Angelina Aversa, i docenti, il personale ATA e gli alunni dell’I.C “Bozzaotra”, augurano Buon Natale alla comunità di Massa Lubrense, con un calendario di appuntamenti che coniugano il senso gioioso dell’incontro con il valore della solidarietà. : …”Grazie alla collaborazione e al supporto organizzativo dei genitori , dell’amministrazione e dei parroci, e al lavoro appassionato e attento delle insegnanti, è stato possibile definire un calendario che vedrà i piccoli della scuola dell’Infanzia e Primaria esibirsi nel plesso “Don Milani”, nella Chiesa ex Cattedrale di Santa Maria delle Grazie a Massa Lubrense e nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Monticchio in concerti di canti della tradizione natalizia e un evento che coniuga momenti musicali a coreografie e recitazione .Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado rinnoveranno, anche quest’anno, la tradizione della “Tombola vivente” , il cui ricavato sarà destinato alla costruzione di una scuola nel villaggio di Bandoulau , in Senegal “. il Natale quindi – conclude la Dirigente, prof.ssa Angelina Aversa — … “occasione per un impegno concreto, a sostegno del diritto all’istruzione, premessa di qualsiasi crescita e di sviluppo, di libertà e di pace. “

Rosa Dionisio