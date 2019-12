Grossa frana anche a Vettica, Amalfi isolata. Diretta del crollo su Positanonews TV

Live continuo in diretta su Positanonews oramai da 24 ore continuate del dissesto idreogeologico .La Costiera Amalfitana sembra cadere a pezzi. Un’altra grande frana si è verificata circa un’ora fa in località Vettica, sulla Strada Statale 163 nel comune di Amalfi. Nei pressi del Pesce d’ Oro vero il vecchio Turistico . Il muro di delimitazione di un terrazzamento non ha retto le forti piogge di oggi, rovesciandosi in strada con pietre e materiale franoso. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri della Compagnia di Amalfi. Fortunatamente non c’è stato il coinvolgimento di persone e veicoli. In questo momento Amalfi è isolata dal lato di Praiano e Positano verso Sorrento . La diretta del crollo su Positanonews TV