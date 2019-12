Gragnano. Se vi trovate a passare da queste parti non perdetevi una sosta al ristorante “L’angolo del Paradiso” in Via San Giacomo 109. Un locale dove tutto è paesano, dal piatto più semplice a quello più elaborato. La mozzarella poi si scioglie in bocca come il prosciutto e la carne locale. Insomma, sembra di tornare a 30 anni fa, con gli stessi profumi della casa dei nonni, la domenica, quando il ragù che bolliva per tutto il giorno si sentiva ovunque… Idem il profumo della carne arrostita!!! Complimenti per il pranzo eccezionale ed allo stesso tempo unico!!! Da tutto lo staff di Positanonews!!!

