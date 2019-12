Graduatorie Servizio Civile Nazionale 2019

Sono state pubblicate le graduatorie dei Comuni peninsulari (clicca qui) e costieri (clicca qui) che si sono affidati all’associazione AMESCI per il Servizio Civile 2019. Basta andare sul sito di riferimento elencato sopra in parentesi, trovare il proprio Comune e scaricare la graduatoria, anche se alcune sono in fase di pubblicazione