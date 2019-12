GORI. Rettifica della propria posizione in base agli articoli pubblicati sugli organi di stampa

Con riferimento agli articoli pubblicati sugli organi di stampa, GORI precisa, in primo luogo, che i titoli e i contenuti degli stessi contengono ricostruzioni che sembrerebbero effettuate sulla base di atti di indagine non in possesso della Società, per cui – allo stato – non è possibile verificarne l’attendibilità.

In ogni caso, si evidenzia che la GORI non è coinvolta nel procedimento della Corte dei Conti cui si fa riferimento negli articoli né comunque potrebbe esserlo, atteso che non è soggetta alla giurisdizione della medesima Magistratura Contabile.

Tuttavia, si rende quantomeno opportuno effettuare alcune precisazioni.

GORI, l’Amministrazione regionale e gli altri enti pubblici interessati – ciascuno nei rispettivi ruoli e competenze – hanno avviato sinergicamente un percorso per la risoluzione delle molteplici e complesse problematiche ereditate dal passato e che riguardano anche gli altri territori regionali non gestiti dalla GORI, alcuni dei quali con maggiori criticità, e di cui non si fa alcun accenno negli articoli.

Pertanto, non appena createsi le condizioni utili in conformità alle regole del settore, è stato avviato con successo il trasferimento alla GORI – oramai quasi concluso – delle opere regionali (centrali idriche e impianti di depurazione) gestite dalla Regione ed a cui si fa riferimento negli articoli.

Sussistendo i presupposti, GORI – uno dei primi e più autorevoli operatori a livello nazionale nel settore dei servizi idrici – ha dato e sta continuando a dare, nel rispetto della legge, il suo contributo per migliorare la gestione dei servizi idrici, in particolare in tema di interventi per il collettamento alla depurazione dei reflui, ed assicurare i migliori livelli di servizio possibili, mettendo in campo le sue competenze e la capacità realizzative per fornire, nel più breve tempo possibile, le giuste risposte al territorio.

Ercolano, 28.12.2019