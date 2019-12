Google. Il doodle dedicato al Solstizio d’Inverno

Nell’emisfero boreale, l’inizio dell’inverno coincide con il Solstizio d’Inverno, che si verifica il 22 dicembre. Coincide con l’ingresso del Sole nel segno del Capricorno e rappresenta giorno con la durata del dì più breve e la notte più lunga. A partire da questa data, le ore di luce si allungano sempre di più. Altri elementi ricorrenti della stagione invernale sono il freddo e il gelo, in molti luoghi accompagnati dalla neve. L’inverno finisce precisamente il 21 marzo, quando si verifica l’Equinozio di Primavera. Discorso diametralmente opposto si tiene invece per l’emisfero australe: l’inverno corrisponde invece all’estate boreale, quindi la sua durata coincide con il periodo che va dal 22 giugno al 22 settembre. Ciò detto vale per un discorso astronomico, mentre l’inverno meteorologico ha una durata leggermente diversa, che va dal 1° dicembre al 28 febbraio.

Il nome viene dal latino «hiběrnum», «stagione del freddo» (in riferimento al tempo), e dall’aggettivo «hibernus».

Le feste contenute nella stagione invernale sono numerose, e le più conosciute sono:

Natale: festeggiato il 25 dicembre, cade tra la vigilia e il Boxing Day;

Notte di San Silvestro e Capodanno: cadendo il 31 dicembre e 1º gennaio, costituiscono rispettivamente l’ultimo giorno del vecchio anno e il primo del nuovo;

Epifania: ricorre il 6 gennaio, ed è tradizionalmente associata alla Befana;

Carnevale: festa mobile, celebrata in un martedì (martedì grasso) tra il 3 febbraio e il 9 marzo. È seguita dal mercoledì delle ceneri;

Festa di San Valentino: celebrata il 14 febbraio, è la festa normalmente associata all’amore;

Festa della donna: si festeggia l’8 marzo;

Festa del papà: ricorre il 19 marzo, in ricordo di San Giuseppe.

Tra i quattro elementi classici l’inverno corrisponde all’acqua, tra le età della vita alla vecchiaia o alla prima infanzia, tra i punti cardinali al Nord, fra i temperamenti umorali al flemmatico, tra le parti della giornata alla notte, tra le fasi dell’opera alchemica alla nigredo.