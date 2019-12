Gondo (Salernitana) Prima doppietta in serie B. Per lui una notte da ricordare.

La Salernitana ha vinto in rimonta dopo aver rischiato l’ennesimo k.o.; si è imposta all’ultimo assalto grazie ad una doppietta di Gondo. L’attaccante ha regalato alla Salernitana tre punti d’oro.

Cedric Gondo: procura l’espulsione, segna due reti di pregevolissima fattura, salta l’avversario in scioltezza e mette Jallow in condizione di rendersi pericoloso. Una freccia fondamentale nell’arco di mister Ventura, un ragazzo di umiltà e spirito di sacrificio assolutamente apprezzabili.

Il Crotone, che ha fatto un punto nelle ultime 4, perdendo la quarta partita esterna di fila, ha gettato al vento una grande occasione. Ha pagato a caro prezzo l’espulsione di Golemic, autore del momentaneo vantaggio. L’inizio è della Salernitana: gol annullato giustamente a Gondo che poi scheggia la traversa. Il Crotone costruisce il vantaggio sfruttando un errore in uscita di Micai su un angolo: indisturbato Golemic realizza con un colpo ditesta. Ma poi il Crotone si ritrova in inferiorità numerica per il rossoaGolemic che ferma Gondo lanciatoarete. La Salernitana reagisce ma produce solo un tiro con Lombardi. Nel secondo tempo la Salernitana ribalta riesce a ribaltare la partita con Jallow, entrato dalla panchina e protagonista poi di un plateale litigio con i tifosi, e con Gondo, a segno con un colpo di testa. L’autorete di Jaroszynski ha riportato su il Crotone, di nuovo giù dopo la rete decisiva di Gondo. Prima dei titoli di coda la traversa di Marrone.

fonte:gazzettadellosport