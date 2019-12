Gli orari provvisori delle autolinee Sita Amalfi-Positano-Sorrento in seguito alla chiusura temporanea della SS163 a Vettica

AUTOLINEA AMALFI-POSITANO-SORRENTO

A seguito della chiusura temporanea SS163 in località Vettica (Amalfi) le autolinee della Sita Amalfi-Positano-Sorrento, fino al ripristino della normale viabilità, verranno articolate come di seguito indicate.

I collegamenti feriali da Amalfi per Sorrento, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Amalfi alle ore: 06:20; 08:00; 09:30; 14:00; 16:30.

I collegamenti feriali da Sorrento per Amalfi, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Sorrento alle ore: 08:30; 10:30; 11:30; 16:10; 19:00.

I collegamenti festivi da Amalfi per Sorrento, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Amalfi alle ore: 06:20; 08:00; 09:30; 10:30; 17:00.

I collegamenti festivi da Sorrento per Amalfi, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Sorrento alle ore: 08:30; 10:30; 11:30; 12:30; 19:00.

I collegamenti feriali tra Sorrento – Praiano e viceversa saranno effettuati come da quadro-orario ad esclusione delle seguenti corse che verranno sospese:

Partenze da Sorrento delle ore: 08:30; 10:30; 16:10; 18:10; 19:00.

Partenze da Praiano delle ore: 06:45; 08:30; 14:30; 16:25.

I collegamenti festivi tra Sorrento – Praiano e viceversa saranno effettuati come da quadro-orario ad esclusione delle seguenti corse che verranno sospese:

Partenze da Sorrento delle ore: 08:30; 10:30; 11:30; 12:30; 19:00.

Sita SudPartenze da Praiano delle ore: 06:45; 08:30; 09:55; 10:55; 17:25.

Quanto descritto sarà attuato fino a diverse disposizioni dell’Anas.