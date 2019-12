Giorgio Colarieti, eccellenza ginecologica salernitana

Salerno . Iole Capparrone, come ogni donna avverte l’irrefrenabile voglia di avere un figlio, attraverso il qual poter lasciare le proprie impronte sulla terra e donargli tutto il suo amore materno, ma purtroppo dei grossissimi fibromi intra ed extra uterini a mo’ di rosario intorno all’utero, sono il primo limite di questo sogno. Iole, però, ha una sua filosofia in merito: il limite non deve costituire un limite. Incomincia, pertanto, un calvario lungo e tortuoso: fa diversi cicli con un nuovo ritrovato farmaceutico, l’esmia, che riduce la grandezza dei fibromi, ma è costretta ad interrompere tale trattamento in quanto questo farmaco viene ritirato dal commercio, perché molto nocivo per il fegato. Consulta i più rinomati ginecologi, chi le suggerisce la miectomia, chi le dice che è inutile perché i miomi rinascono, chi le sconsiglia di rimanere incinta perché rischia la vita, chi le dice che non c’è spazio nella cavità uterina. Chiunque si sarebbe scoraggiata, ma lei no e accetta il consiglio di una sua carissima amica, che le suggerisce di farsi visitare da Colarieti e inizia così il cammino della speranza. Colarieti non la scoraggia, anzi le fa una salpingografia delle tube e le prescrive degli integratori e la vitamina D. Iole, ha finalmente trovato la giusta sintonia tra i suoi desideri e il metodo di Colarieti, che oltre a essere un ottimo ginecologo, sa essere anche un buon psicologo e riesce a tranquillizzarla. Anche perché se per gli Arieti tutto è possibile, lo è ancor di più per Col-arieti che questa parola ce l’ha nel cognome. A lui è stato possibile far realizzare il sogno più bello di Iole, che la mattina del quattro novembre 2019, il giorno della vittoria e delle forze armate, ottiene la sua più grande vittoria: dà alla luce Gerardo Leandro Lucibello, un meraviglioso maschietto di tre chilli e novecento venti grammi con un parto cesareo, effettuato da un’equipe diretta dal dottore Giorgio Colarieti, che lavorando inarrestabilmente per un’ora e mezza svuota il suo pancione, togliendoci non solo il bimbo, ma anche un teratoma purulento di 6cm dall’ovaio sinistro, che contestualmente gli ha ricostruito e l’ha fatto in un modo tanto mirabile da meritarsi da un suo collaboratore ginecologo l’appellativo di eroe, parola più appropriata non si poteva trovare, avendo salvato Iole dalla tristezza di una vita senza figli e dal brutto teratoma. La riconoscenza per lui non avrà mai fine, come è inesauribile la sua bravura frammista a tanta umiltà e simpatia, che trasmette con un sorriso solare che allarga il cuore. Giorgio Colarieti fa scoprire che esistono anche gli angeli in terra, quelli che si levano il camice di dottore per un attimo e indossano quello dell’umanità, che decidono di percorrere strade anche più tortuose e pericolose per assecondare i desideri delle proprie pazienti e rendere possibili i loro sogni. Quelli che non credono all’ impossibile. Che rendono tutto possibile. Quelli che uomini con la U maiuscola affrontano dei rischi. Che non hanno paura di osare. Che capiscono quanto sia importante la maternità per una donna. E che lavorano sodo e a qualsiasi orario per cercare di non precluderla a chi davvero la desidera, …. Incontri chi un figlio l’ha fatto nascere contro tutte le previsioni negative e il terrorismo psicologico di altri dottori, che sfornavano consigli rivolti ad altre strade per aumentare forse solo il loro numero di interventi e prestigio, ma non realizzare i sogni altrui Incontri per fortuna chi una coscienza ce l’ha e con questa ci lavora giorno per giorno. Chi riesce ad accompagnare per nove mesi senza paura e facendo dimenticare tutte le tristi previsioni altrui (per dei semplici anche se grossi fibromi). Chi durante un ecografia si preoccupa anche d guardare in faccia oltre che nel monitor per scorgere un ‘emozione e cercare di contrastarla, per levare le paure, di chi a differenza di tanti altri non fa altro che ripetere stai tranquilla perché è questo quello d cui hanno bisogno le donne in gravidanza, L’unico ingrediente necessario la serenità …. Incontri chi risponde al telefono a qualsiasi ora e giorno per risolvere tutti i piccoli incidenti di percorso, anche quelli non legati alla gravidanza, chi con umiltà controlla e cambia anche le fasciature di piccoli incidenti e cadute domestiche, di chi tra un sorriso e una battuta sminuendo le paure, fa nascere un figlio …. Che cambia la vita facendo rinascere …. Per un uomo così non sembra mai abbastanza dire grazie Perché per certi lavori non c’è un prezzo ……Grazie dottor Giorgio Colarieti! Siete un eroe non solo per Iole, ma per l’umanità. La riconoscenza è estensibile anche all’anestesista dottor Giancarlo Petrosino e all’ostetrica Giovanna La Rocca, che nonostante non erano di turno sono stati di validissimo supporto a Iole e ai suoi familiari.