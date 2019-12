IL GIOCO DEL NAPOLI FARRAGINOSO SI PRESENTA ANCORA CON MOLTI PROBLEMI

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ora serve un regista al Napoli. Torreira sarebbe perfetto, ma ci sono altri calciatori. Ma secondo me serve anche un difensore centrale che sia un leader difensivo, una guida per il reparto. Qui è un po’ più difficile, ce ne sono pochi, ma ci sono e Giuntoli è bravo. Il Napoli, se ha continuità di prestazioni ed è più coeso in campo, può fare una striscia importante. Il gioco ha numerosi punti deboli, ma a livello di individualità ci siamo”.