Gennaro De Crescenzo, la sua musica sbarca a Malta!

Il 7 dicembre l’attesissimo “the look of the year” , il concorso internazionale per eccellenza che decreta ogni anno gli standard di stile, bellezza e personalità dei futuri o delle future top model del mondo, ha avuto l’onore di ospitare un grande artista. Gennaro De Crescenzo, napoletano, laureato in lettere, professore, giornalista ma soprattutto una grande voce che, con un album dedicato a Napoli, ha fatto sognare una vasta platea di ascoltatori. Approdato sull’isola di Malta, dopo aver mostrato la sua vasta e poliedrica attività canora, esibendosi a Teatro Salvo D’Acquisto, ha riscosso un clamoroso successo, confermando e dando lustro alla sua napoletanità. Ancora una volta il cognome “De Crescenzo” testimonia l’appartenenza ad una classe di artisti di cui la città partenopea può andare fiera!